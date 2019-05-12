Neymar'a kaptanlık darbesi
Son zamanlarda agresif tavırlarıyla ön plana çıkan dünya yıldızı futbolcu Neymar, negatif tavırlarıyla prestij kaybediyor.
PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Neymar'ın takıma kaptanlık yapabilecek bir profilinin olmadığını açıkladı.
Şampiyonluğunu lig bitmeden PSG'nin 2-1'lik Angers galibiyeti sonrası konuşan Alman çalıştırıcı, "Neymar'da kaptanlık armasını takacak oyuncu profili bulunmuyor. Oyunun hümumda lideri ama insanlar neden bu kaptanlığı sorguluyor anlamıyorum. Thiago Silva ve Marquinhos bu görevi şahane yapıyorlar ve hiçbir şeyi değiştirmiyoruz." şeklinde konuştu.
Geçtiğimiz ay Fransa Kupası finalindeki Nice yenilgisi sonrası bir taraftara yumruk sallayan Brezilyalı futbolcu, bu hareketiyle gündem olmuştu. Neymar bu sebepten dolayı 3 maç men cezası aldı. Sambacı'nın, Manchester United maçı sonrası sosyal medyadan hakemleri eleştirmesinden dolayı UEFA müsabakalarından da 3 maçlık men cezası bulunuyor.
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