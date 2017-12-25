Neymar’a ‘fenomen’ ilhamı

Neymar Jr. için Nike tarafından yapılan yeni krampon Mercurial Puro Fenomeno, Ronaldo’ya tasarlanan Mercurial krampondan izler taşıyor.

Puro Fenomeno’nun yan kısmı, 98 yılında üretilen Mercurial’ın ikonik krom ve mavi renklerini barındırırken, modern Mercurial’ın hız şeritleri, orijinal kramponun dalgalı çizgilerini andıracak şekilde değiştirildi. Siyah uçlu krampon çivileri de, ayakkabının 98 versiyonuna yapılan göndermelerden bir diğeri olarak karşımıza çıkıyor. Kramponların orta kısmında, Neymar Jr. ilk milli maçına çıkarken ayağında olan Mercurial Superfly II’nin üzerinde yer alan cesur logo göze çarpıyor. Neymar’ın cesur ve neşeli tarzını yansıtan “Ousadia” ve “Alegria” kelimeleri, ayakkabının yan kısmını süsleyen diğer ayrıntılar arasında. Kramponların topuk kısmında ise Neymar Jr.’ın logosu yer alıyor.

İlk günden beri Mercurial’ın gelişim sürecinin bir parçası olduğunu söyleyen Ronaldo, “Bu kramponlar bir noktada benim için ayaklarımın bir uzantısı halini aldı. Dahil olmaktan büyük mutluluk duyduğum bu proje, krampon tarihinde yeni bir sayfa açtı” dedi. Neymar Jr.’ın Mercurial serisine kendi izini bırakmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Ronaldo, şunları söylüyor: “Neymar ve Mercurial arasında mükemmel bir ilişki var. Neymar, kendi tarzına sahip bir futbolcu. Müthiş hızlı ve çabucak yön değiştirebiliyor. Futbolda kramponlar, oyuncunun performansını sergilemesine yardım etmeli. Yalnızca bir ayakkabı değil, ayağın bir parçası olmalı. Mercurial bu yeteneğe sahip bir krampon.”

Neymar’ın önünde kazanacağı daha çok başarının olduğunu söyleyen Ronaldo, “Neymar, yakın hissettiğim bir oyuncu ve sansasyonel, genç bir yetenek. Dengeli, odaklı ve kendine şimdiden harika bir yol çizmeyi başardı. Bence en önemli şey, futbol oynamanın verdiği mutluluğu yitirmemek. Neymar’ın onu izleyen futbolseverleri mutlu etmesinin anahtarı da bu” şeklinde konuştu.

Henüz 18 yaşında ilk kez Brezilya Milli Takımı formasıyla sahaya çıktığında, ayağında bir çift Mercurial Superfly II olduğunu söyleyen Neymar Jr., “Milli takımdaki ilk golümü bu kramponlarla attım, o yüzden bunların benim için her zaman çok özel bir yeri olacak” dedi.

Ronaldo’ya büyük saygı duyduğunu belirten Neymar Jr., “O benim için bir idol. Ronaldo tarihin en büyük ve en ikonik futbolcularından biri. Brezilya Milli Takımı’nda onunla birlikte mücadele etmiş olmaktan büyük mutluluk ve şeref duyuyorum” dedi.