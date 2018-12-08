Neymar ve Mbappe bombası! Fransa karıştı...
Fransızların ünlü, günlük spor gazetesi L'Equipe, Finansal Fair Play hakkında bir yazaı paylaşırken, PSG'nin Neymar ve Mbappe'yi satacağını iddia etti! PSG'den cevap gecikmedi...
UEFA, geçtiğimiz hafta Manchester City ve PSG'nin Finansal Fair Play kriterlerine uyup uymadığını tekrar gözden geçireceğini açıklamıştı.
Fransızların ünlü, günlük spor gazetesi L'Equipe ise PSG'nin Neymar ve Mbappe'den en az birini, hatta ikisini birden satacağını iddia eden bir yazı paylaştı, ortalık ayağa kalktı!
PSG'nin çok ciddi yaptırımlara uğrayacağını iddia ettiği yazısında, önümüzdeki sene ceza almaması için çok ciddi şekilde oyuncu satması gerektiğini, listenin en başında da Kylian Mbappe ve Neymar'ın yer aldığını yazdı.
PSG'DEN FLAŞ CEVAP!
"PSG olarak L'Equipe'in ne yapmak istediğini anlayamadığımızı üzülerek belirtmek isteriz. Önce Cavani'yi sattığımızı iddia ettiler, şimdi de Neymar ve Mbappe... Taraftarlarımızın desteği arkamızda olduğu sürece ne Cavani, ne Neymar, ne Mbappe, ne de başka bir oyuncumuzu satmak gibi bir düşüncemiz yok." diye başlayan açıklama, şu sözlerle devam etti:
"L'Equipe bu yalan yanlış haberleri yaparak kendi imajını zedelemekle kalmıyor, Fransa'nın en iyi, en popüler, en başarılı kulübünü de karalamaya çalışıyor. Biz bunları vahametle karşılıyor ve önümüze bakmaya devam ediyoruz."
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