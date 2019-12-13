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Futbol
13.12.2019 - 10:09, Son Güncelleme:

Neymar ve Cavani’yi Galatasaray barıştırdı!

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Neymar ve Cavani’yi Galatasaray barıştırdı!

Fransız medyası, araları bozuk olan Neymar ve Cavani'nin 5-0 kazandıkları Galatasaray maçında barıştığını yazdı.

Şampiyonlar Ligi grup aşamasına Galatasaray'ı farklı yenerek veda eden PSG Avrupa basınının da gündemindeydi.

Özellikle Fransız medyası Galatasaray'ın kötü performansına dikkat çekerken takımlarının zaferini çarpıcı başlıklarla duyurdu.

10 Sport, araları bozuk olan Neymar ve Cavani'nin Galatasaray maçında barıştığını yazdı.

İşte o başlıklar...

AP: Neymar yıldızlaştı, PSG rahat yendi.
L'equipe: Tuchel taktik çalışması yaptı.
Le Parisien: Bir Parisli gibi oynadı ve kazandı.
Le Monde: PSG hiç zorlanmadan kazandı.
Le Figaro: PSG, Galatasaray ile işleri yoluna koydu.
10 Sport: Neymar ve Cavani bile maçta barıştı. (Sabah)

Neymar ve Cavani’yi Galatasaray barıştırdı

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