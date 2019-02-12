Neymar ve Cavani yok, gözler Mbappe'de! PSG'nin ManU karşısında iddaa oranı...
Şampiyonlar Ligi 2. tur ilk maçında Manchester United'ın konuğu PSG olacak. Paris ekibinde Neymar ve Cavani sakat! Takımlardan son gelişmelere ve iddaa oranlarına göz atalım...
- Antonio Valencia ve Matteo Darmian dışında takımda önemli bir eksik yok. Marcos Rojo'nun durumu da maç saati netleşecek.
- Fulham deplasmanında 3-0 kazanan takımda yer bulamayan (dinlendirilen) Marcus Rashford, Alexis Sanchez ve Jesse Lingard'ın yeniden ilk 11'e dönmeleri muhtemel...
- Takımın başında hala 'geçici' olarak bulunan Ole Gunnar Solskjaer; "Şampiyonlar Ligi geceleri her zaman özeldir ve oyuncular kadar taraftarlar da bu geceleri bekler. Benim Manchester United forması altındaki son maçım da çok özeldi." açıklamasını yaptı. (7-1, Roma - 2007)
- Sakatlıkları bulunan Neymar ve Edinson Cavani dışında, baş dönmesi yaşayan Thomas Meunier de deplasman kafilesinde yer almadı.
- Teknik patron Thomas Tuchel; "Rashford ya da Pogba oynamazsa Manchester United onları aramayacak mı? Elbette Neymar ve Cavani'nin yokluğu bizim için önemli. Tüm yükü de Mbappe'nin üzerine veremeyiz. Onun görevi eksiklerin yerini kapatmak değil, kendi işini yapacaktır." dedi.
- Koca sezon sadece 3 yenilgi alan PSG, bunlardan birini İngiltere deplasmanında, Liverpool karşısında yaşamıştı.
Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle