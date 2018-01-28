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Neymar, PSG'den ayrılacak mı? İşte cevabı

Son dönemde adı Real Madrid ile anılan Neymar için PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi’den çok net bir açıklama geldi.

Hürriyet Haber
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4-0 kazanılan Montpellier maçından sonra konuşan Al-Khelaifi, bunun sadece bir dedikodudan ibaret olduğunu söylerken, “Neymar burada kalmak istiyor. Bizde çok mutlu. İspanyollar bizim Real Madrid’le oynayacağımız maça günler kala böyle bir oyuna başladı. Ama biz bu oyuna gelmeyeceğiz. Neymar %2000 bizimle kalacak” ifadelerini kullandı.

Sözleşme fesih bedeli 222 milyon euroya transfer edilen Neymar, 8-0’lık Dijon maçında son penaltıyı Cavani’ye bırakmayıp kendi attığı için taraftarları tarafından ıslıklanmıştı. (Ajansspor)

PSG

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