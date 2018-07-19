Neymar Jr’s Five’ta dünya şampiyonu belli oluyor
Dünyaca ünlü futbolcu Neymar Jr’ın adıyla Red Bull tarafından düzenlenen sokak futbolu turnuvası Neymar Jr’s Five’ta dünya şampiyonu 20-21 Temmuz’da Brezilya’da belli oluyor.
Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 62 ülkeden 125 binden fazla oyuncunun mücadele ettiği elemelerde ülke şampiyonları ünlü futbolcu Neymar Jr’ın memleketi Praia Grande’de kupa için karşılaşacak. Brezilya’da Türkiye’yi Kompleksliii takımı temsil edecek. Dünya şampiyonu ise Neymar Jr’ın kaptanlığını yaptığı takım ile gösteri maçı da yapacak.
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