Neymar ilk maçında şov yaptı

Du Roudourou Stadı'nda oynanan karşılaşmada PSG'nin Barcelona'dan 222 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Neymar, yeni takımıyla ilk maçına çıktı.
Maçın 52. dakikasında Jordan Ikoko'nun kendi kalesine attığı golle PSG 1-0 öne geçti. 62. dakikada Neymar'ın yaptığı asist sonucunda rakip fileleri havalandıran Edinson Cavani'nin golüyle farkı ikiye çıkaran PSG'de Neymar, 82. dakikada durumu 3-0'a taşıdı. Brezilyalı yıldız bu golle, yeni takımındaki ilk sayısını kaydetti.
Neymar'ın bir gol ve bir asistle oynadığı mücadeleden 3-0 galip ayrılan PSG, ligdeki ikinci maçında ikinci galibiyetine uzandı.