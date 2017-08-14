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Neymar ilk maçında şov yaptı

Fransa Birinci Ligi ikinci hafta mücadelesinde Paris Saint-Germain, Neymar'ın ilk kez forma giydiği maçta Guingamp'ı 3-0'la geçti.

DHA
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Du Roudourou Stadı'nda oynanan karşılaşmada PSG'nin Barcelona'dan 222 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Neymar, yeni takımıyla ilk maçına çıktı.

Maçın 52. dakikasında Jordan Ikoko'nun kendi kalesine attığı golle PSG 1-0 öne geçti. 62. dakikada Neymar'ın yaptığı asist sonucunda rakip fileleri havalandıran Edinson Cavani'nin golüyle farkı ikiye çıkaran PSG'de Neymar, 82. dakikada durumu 3-0'a taşıdı. Brezilyalı yıldız bu golle, yeni takımındaki ilk sayısını kaydetti.

Neymar'ın bir gol ve bir asistle oynadığı mücadeleden 3-0 galip ayrılan PSG, ligdeki ikinci maçında ikinci galibiyetine uzandı.

Neymar ilk maçında şov yaptı

NeymarPSGCavaniParis Saint-GermainGuingamp
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