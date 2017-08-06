Neymar için üç dilde ‘Hoşgeldin’

NEYMAR’ın Paris ekibine katılması dolayısıyla gerçekleştirilen ışık şovunda PSG kulübünün renkleri ile kulenin gövdesindeki ekranda Fransızca, İngilizce ve Portekizce “Hoşgeldin Neymar, burası Paris” mesajı yansıtıldı. İlk kez bir kişiye yönelik ışıklandırmanın uygulandığı şölene, kuleyi ziyaret eden turistler büyük ilgi gösterdi.

MASRAFLAR KULÜPTEN

Paris Belediyesinden yapılan açıklamada, şimdiye kadar çok sayıda sportif olay sırasında Eyfel kulesinin ışıklandırıldığı belirtilerek, “Neymar için kuleyi ışıklandırma teklifinin PSG kulübünden geldiği ve tüm masraflarının kulüp tarafından ödendiği” aktarıldı.

1889’da ziyarete açılan ve yılda 7 milyondan fazla turistin ziyaret ettiği Eyfel kulesi, son yıllarda gündeme dair gelişmelere bağlı olarak ışıklandırılıyor. Kule son iki yılda Paris’te ve bazı ülkelerdeki terör saldırıları sonrasında da teröre tepki ve dayanışma amacıyla ışıklandırılmıştı.