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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sıradaki Haber:Aybaba: Karşımızdaki rakipleri daha fazla zorlamamız gerekiyor

Futbol
28.02.2018 - 16:20, Son Güncelleme:

Neymar Bolulu berbere selam gönderdi

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Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Neymar, yakın arkadaşı Bolusporlu Andre Santos'un Bolu’daki berberi Hüseyin Tayşi'ye videolu selam gönderdi.

TFF 1'inci Lig takımı Boluspor'un Brezilyalı futbolcusu Andre Santos'un yakın arkadaşı Paris Saint Germain oyuncusu Neymar geçen günlerde Boluspor'a 75 bin TL'lik piyango bileti alarak katkıda bulunmuştu. Andre Santos, Brezilya'ya giderek yeniden Neymar ile bir araya geldi. Santos ile Neymar, video çekerek Bolu'da berberlik yapan Hüseyin Tayşi'ye selam gönderdi.

Neymar videoda, "Hi Hüseyin, merhaba Bolu" dedi. Neymar'ın kendisine selam göndermesinin çok güzel bir anı olduğunu ifade eden Hüseyin Tayşi, "Bolusporlu futbolcu Santos ile yakın arkadaşlığımız var. O da Brezilya'da Neymar ile bir araya gelmiş. Beni telefonla görüntülü görüştürdü. Bana video çekmişler. Benim için çok hoş bir anı oldu. Neymar bana Santos vasıtası ile selam gönderdi. Çok teşekkür ederim kendisine. Bu sadece bana değil aynı zamanda Türkiye'ye bir selamdır. Belki 5-10 sene sonra Boluspor olur başka bir takım olur Türkiye'de oynar. Sonuçta dünya yıldızı bir oyuncu. Beni de Brezilya'ya davet etti. Ama ne zaman, nasıl gideriz bilmiyorum" dedi.

Neymar Bolulu berbere selam gönderdi
Neymar Bolulu berbere selam gönderdi

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