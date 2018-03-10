Neymar Barcelona'ya dönmek istiyor
PSG'de mutsuz olduğu ifade edilen Neymar'ın eski kulübü Barcelona'ya dönmek istediği ifade ediliyor.
Paris Saint Germain'de Neymar belirsizliği sürüyor. Yıldız oyuncunun PSG tercihinden dolayı pişman olduğu ve Barcelona'ya dönmeye sıcak baktığı ifade edildi. Öte yandan Barcelona taraftarları Brezilyalı futbolcunun takıma dönmesini istemiyor. Mundo Deportivo'daki ankete göre Barça taraftarlarının yüzde 67'si Sambacı'nın takıma dönmesini istemiyor.
Neymar'ın PSG'nin projesi ve finansal cazibesi sebebiyle yanlış karar verdiğini kabul ettiği belirtilirken, yıldız oyuncunun aklının ve kalbinin Katalan ekibinde kaldığı ifade ediliyor.
Sakatlığı dolayısıyla 2 ay sahalardan uzak kalacak olan dünya yıldızı futbolcu, Barcelona'nın ezeli rakibi Real Madrid'in radarında.
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