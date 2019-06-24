Newcastle United, Rafa Benitez ayrılığını açıkladı!
Newcastle United, 30 Haziran 2019'da sözleşmesi sona erecek olan Rafael Benitez ile yeni anlaşma yapılmayacağını açıkladı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, 30 Haziran 2019'da sözleşmesi sona erecek olan Rafa Benitez ile "çok yoğun bir uğraşı vermelerine rağmen" yeni bir sözleşme konusunda anlaşamadıklarını açıkladı.
Benitez ile birlikte yardımcıları Paco de Miguel Moreno, Antonio Gomez Perez ve Mikel Antia'nın da kulüple olan ilişkilerinin sona erdirileceği bildirildi.
Benitez ve ekibine teşekkürün iletildiği mesajda, taraftarlara da yeni menajer konusunda en kısa sürede açıklama yapılacağı belirtildi.
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