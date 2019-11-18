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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İsmail ER
18.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Nevzat Demir'de olağanüstü hal

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Nevzat Demir'de olağanüstü hal

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, teknik heyet ve futbolculardan Güven Yalçın’ın maça çıkamayacak derecede solunum yolu enfeksiyonu yaşaması, yine futbolculardan Umut Nayır ile Caner Erkin’in de grip belirtileri göstererek yatağa düşmeleri siyah beyazlı yönetimi harekete geçirdi.

Futbol takımından sorumlu yöneticiler Erdal Torunoğulları ve Emre Kocadağ, yönetim kararı üzerine Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde salgın hastalığın önüne geçecek bir takım önlemler almaya başladı.

Gazeteciler de tesise alınmıyor

İlk olarak tesisler adeta köşe bucak dezenfekte edildi. Futbolcuların odaları, toplantı salonları, yemekhaneler, antrenman sahaları başta olmak üzere her yer dezenfekte edildi. Bu aşamada eşyalar da unutulmadı. Tüm havlular, spor malzemeleri, giyim eşyaları yüksek derecede yıkandı, yemek takımları, çatal, bıçak ve kaşıklar yenilendi. Ayrıca çalışanlara ve sporculara vitamin desteği sağlandı. Temizliğin sona ermesinin andından çalışanlar ve futbolculara, dışarıdan misafir getirmemeleri istendi. Ayrıca gazetecilerin de tesislere haber amaçlı da olarak girmesi bir süreliğine yasaklandı.

Avcı’dan Utku’ya özel antrenman

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Loris Karius’un yedeği Utku Yuvakuran’a özel çalıştırma yaparak hazırlıyor. Avcı, siyah beyazlı takımın gençleşmesi konusunda çalışmalar yaptıklarını belirterek takımda zaman zaman genç futbolculara yer vereceğini kaydetti. Bu sezon sadece, deplasmanda 3-0 kaybedilen Sivas maçında forma giyen 22 yaşındaki eldiven, Karius’un yüksek form grafiği tutturması nedeniyle, herhangi bir sakatlık veya ceza durumu olmadığı sürece ligde yedek beklerken kupa maçlarında tecrübe kazanmaya çalışacak. Öte yandan Beşiktaş Takımı dünü izinli geçirdi.

Nevzat Demirde olağanüstü hal

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