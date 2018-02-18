Nevzat Aydın'dan Trabzonspor yönetimine gönderme!
Trabzonspor'un eski yöneticilerinden Nevzat Aydın, kişisel Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı ve yönetime göndermede bulundu.
Aydın, Trabzonspor'un eski başkanı Sadri Şener ve Bordo-Mavili kulüpten ayrılan eski yöneticilerle çektirdiği bir fotoğrafı hesabına yükleyerek şu notu düştü: "Mesaj gönderen göndermeyen tüm taraftara sevgiler. Bu günler de geçer. Eminim ki yönetimde kalan arkadaşlar gerekeni yapacaklardır. Eminim ki yönetimde kalan arkadaşlar gerekeni yapacaklardır" Aydın'ın bu cümlesiyle yönetimde yer alan isimlere üstü kapalı mesaj gönderdiği öne sürüldü.
Öte yandan bu paylaşımın altına gelen yorumlar da dikkat çekiciydi. Taraftarların büyük bir bölümü, Aydın'ın Bordo-Mavili takıma geri dönmesini istedi. (Fanatik)
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