Nevşehirspor, 10 maçta 6 galibiyet alan Özcan Kızıltan ile yolları ayırdı
Sezona şampiyonluk parolası ile giren Nevşehirspor yönetimi takımı 10 maçta 6 galibiyet ile zirve yarışına sokan Teknik direktör Özcan Kızıltan ile yolları ayırdı.
Nevşehirspor'u 16'ncılıktan alın 6'ncı sıraya yükselten Teknik Direktör Özcan Kızıltan ekibinin disiplinli çalışması bazı yönetim kurulu üyeleri tarafından tepki gördü.
Nevşehirspor taraftarlarının büyük desteğini ve elgisini gördüklerini belirten teknik Direktör Özcan Kızıltan "Biz teknik ekip olarak Nevşepirspor'a istenilen seviyeye getirdik. 10 maçta 6 galibiyet taraftarları umutlandırdı. Bizde hedefimizin büyük olduğunu belirttik. Nevşehirspor bazı yöneticilerine ve taraftarlarına desteklerinden dolayı teşekkür ederiz." dedi. Kızıltan'ın görevdeyken 3 haftadır yeni teknik direktör ile maçları gizli gizli izlettirmesine tepki gösterdiği ifade edildi. Kızıltan "Bir Teknik Direktör ile çalışmak istemezsiniz. Ama görevde çalışırken başka bir teknik direktör ile yöneticilerin maçları takip etmesi hem beni hemde oyuncuları yıpratır. Biz yabancı değiliz ama bizden sonraki teknik adamlara bunlar yapılmasın" dedi.
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