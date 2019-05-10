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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
10.05.2019 - 18:41, Son Güncelleme:

Nevşehir Belediyespor - Tire 1922: 0-0

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Nevşehir Belediyespor - Tire 1922: 0-0

TFF 2.Lig'e yükselme Play-off karşılaşmasında Nevşehir Belediyespor ile Tire 1922 takımı 0-0 berabere kaldı.

TFF 2.Lig'e yüksel play-off müsabakasının ilk karşılaşmasında Nevşehir Belediyespor, Gazi Stadyumunda Tire 1922 takımı ile karşılaştı. Maçın ilk yarısında Nevşehir Belediyespor takımı Tire 1922 kalesine gol için yüklense de aradığı golü bulamayınca maçta ilk yarı 0-0 sona erdi.

Maçın ikinci yarısı orta saha mücadelesi şeklinde geçerken Tire 1922 takımı kontra ataklarla etkili olmaya çalıştı. Maçın ikinci yarısında zaman zaman Tire 1922 kalesinde etkili olan Nevşehir Belediyespor aradığı golü bulamayınca maçın 90 dakikası 0-0 eşitlikle sona erdi.

Gazi Stadyumunda oynanan karşılaşmayı Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar,MHP İl Başkanı İlhan Kaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, sanatçı Kürşat’ın yanı sıra yaklaşık 3 bin taraftar izledi.
Karşılaşmanın rövanşı ise 15 Mayıs tarihinde Tire’de oynanaca

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