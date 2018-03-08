Neville’den Bakan’a: Bu çok aptalca!
İngiliz efsane, “Neden bu işin içine futbolu sokuyoruz? Böyle olursa bu çok aptalca olur” sözleri ile Johnson’a tepki gösterdi.
İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Londra için casusluk yapan çifte ajan Sergei Skripal’ın ülkelerinde zehirlenmesiyle ilgili çarpıcı ifadeler kullanmış ve bu olayda Rusya’nın parmağı olduğu kanıtlarsa, bu yaz o ülkede yapılacak Dünya Kupası’na katılmayacaklarını belirtmişti. Bu açıklamalar İngiltere’de gündeme bomba gibi düşerken, ilk tepki eski futbolcu Garry Neville’den geldi. İngiliz efsane, “Neden bu işin içine futbolu sokuyoruz? Böyle olursa bu çok aptalca olur” sözleri ile Johnson’a tepki gösterdi.
FANATİK
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