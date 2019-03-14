Neustadter’in rotası Almanya
Rus savunmacının sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Yönetimin yeni kontrat önermeyi düşünmediği Roman Neustadter’in şimdiden başka takımlarla görüştüğü öğrenildi.
Rus savunmacının sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Yönetimin yeni kontrat önermeyi düşünmediği Roman Neustadter’in şimdiden başka takımlarla görüştüğü öğrenildi.
Tecrübeli futbolcunun Almanya’ya geri dönmek istediği kaydedildi.
Neustadter’in menacerinin, Hertha Berlin ile masaya oturduğu ve taraflar arasındaki ilk görüşmenin olumlu geçtiği belirtildi.
31 yaşındaki oyuncu Sadık ve Serdar geldikten sonra formayı unuttu.
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