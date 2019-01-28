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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: TRT Spor
28.01.2019 - 14:25, Son Güncelleme:

Neustadter: "Ligde kalacağımıza inanıyorum..."

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Neustadter: "Ligde kalacağımıza inanıyorum..."

Alman basınına konuşan Fenerbahçe'nin Rus stoper Neustadter, “Ne yazık ki güzel konuşmalar bir şey getirmiyor. Özgüven kaybolmuş durumda ama ligde kalacağımıza yüzde yüz eminim.” diye konuştu.

Fenerbahçeli Roman Neustadter, "Ligde kalacağımıza inanıyorum" dedi. Alman basınına konuşan Rus futbolcu, hayalinin Bundesliga'ya dönmek olduğunu ifade etti.

Fenerbahçeli Neustadter, takımdaki kötü gidişi, Alman basınına değerlendirdi.

Ligdeki konumlarının çok kötü olduğunu hatırlatan Rus stoper, “Kimse böyle bir tabloyu beklemiyordu. Bu konu ne yazık ki bizi çok yaralıyor. Ligde kalacağımıza yüzde yüz eminim” dedi.

"Hayalim Bundesliga'ya dönmek"

Türkiye ile Avrupa liglerinin birbirinden çok farklı olduğunu söyleyen Neustadter, buraya gelen futbolcuların ligdeki hararetli ortama alışmasının da zor olduğunu belirtti.

Almanya'da Mainz, Mönchengladbach ve Schalke 04 formaları giyen 30 yaşındaki stoper, “Bir gün tekrar Bundesliga’da oynamayı hayal ediyorum. Hangi takım olduğu önemli değil, her şeye açığım” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Rus futbolcunun "ligde kalacağımızdan eminim" sözleri sosyal medyada sarı lacivertli taraftarların tepkini çekti.

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