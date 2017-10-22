Neustadter ile büyük risk aldı! Kocaman...

İşte, Ahmet Ercanlar'ın Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi yorumları...

Fenerbahçe sürpriz bir 11 ile sahada. Nede böyle oldu?

Kocaman maça Neustadter ile başlayarak riske girdi. Neustadter, Skrtel’e göre yumuşak bir oyuncu ama oyunu çok daha iyi kurabiliyor. Kocaman rakibin olası baskısını topu iyi kullanan stoper ile kırmayı planlamış. Bu plan her ne kadar riskli olsa da mantıklı ve sonuç getirebilir.

Karşılaşmanın parlayan adamı kim olur?

Dirar maçta kilit oyuncu olur. Onun performansı özellikle hücuma çıkarken çok önemli olacak. Fenerbahçe’de Dirar göbeğe geçip, Giuliano ve Isla’ya koridor açacak. Bu iki oyuncu Galatasaray’ın zayıf sol kanadını çökertmeye çalışacak

Hamle oyuncularına bakınca hangi takım bu konuda ön planda?

Kocaman’ın elinde çok sayıda hamle oyuncusu olacak. Özellikle Alper ikinci devre oyuna girerek rakibe çok zor anlar yaşatabilir. Kulübelere bakınca Fenerbahçe daha şanslı görünüyor.