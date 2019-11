Netmarble’dan yepyeni bir oyun Magic: ManaStrike

Netmarble Corp., Wizards of the Coast oyun serisi Magic: The Gathering için yaptığı ilk oyunu olan Magic: ManaStrike’a dair yeni ayrıntıları duyurdu. Netmarble Monster stüdyosu tarafından özel olarak geliştirilen Magic: ManaStrike, en sevilen büyüler ile Chandra Nalaar, Jace Beleren ve daha fazlasını tamamen yeni bir türde canlandıran senkronize bir mobil dövüş oyunu.

Yüksek kaliteli 3D Magic deneyimi

Oynanması kolay, ustalaşması zor Magic: ManaStrike, kullanıcı dostu arayüzü ile basit, taktik ve stratejik bir oyun sunuyor. Oyun, yoğun oyuncular arası (PvP) karşılaşmalarda rakipler arasında birçok özel stratejiyi ön plana çıkarıyor. Oyuncular, Magic: The Gathering oyununun orijinal büyüler ve karakterler evrenini yüksek kaliteli 3 boyutlu inanılmaz görsellerle avuçlarının içinde tecrübe edebilecek.

Netmarble Küresel Genel Müdürü Seungwon Lee, “Magic: ManaStrike için Wizards of the Coast ile çalışmak harikaydı, markayı tamamen yeni bir oyun tarzına açmak için birlikte yarattığımız deneyimlerden gurur duyuyoruz” dedi ve ekledi: “Magic: ManaStrike ile ilgili daha fazla ayrıntı yakında paylaşılacak. Oyunumuzun Magic: The Gathering’e yeni bir katkı olacağı konusunda hayranlarımızı temin ederiz. Magic: The Gathering’i özel kılan şeyleri daha da fazla oyuncuya tanıtmak için istekliyiz.”

Magic: ManaStrike nasıl oynanır?

Oyuncular, oyunun ilk aşamalarında onlara rehberlik eden ayrıntılı bir eğitim ile oyuna başlayacak. Magic’in beş ikonik renginden (Beyaz, Mavi, Siyah, Kırmızı veya Yeşil) birinde, önceden hazırlanmış bir kart destesi seçtikten sonra hızlı taktiklerin ve süratli oyunun savaş alanında üstünlük kazandırdığı karşılaşmalarda canlı rakiplere karşı savaşacaklar. Oyunda ilerledikçe yeni kartlar toplayacak ve birimlerini Magic: The Gathering’in derin yaratık kütüphanesinden esinlenerek, bireysel oyun tarzlarına ve stratejilerine uyacak şekilde geliştirebilecekler.

Magic serisinden ilham alan yeni bir deneyim

Wizards of the Coast firmasının İş Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Eugene Evans, “Magic: ManaStrike oyununu dünya çapındaki mobil oyun hayranlarına sunmak için Netmarble ile ortaklık kurmaktan heyecan duyuyoruz” dedi. “Netmarble’ın mobil oyunlarda küresel bir lider olarak ünü ve türe benzersiz bir bakış açısı getirme konusundaki bilinen tutkusu, bizi kendine çekti. Magic: ManaStrike, Magic serisinden ilham alan yeni bir deneyim olarak, Magic çoklu evrenini keşfetmenin heyecan dolu bir yolu. Topluluğa yeni oyuncuların katılmasını beklerken sabırsızlanıyorum” diyerek devam etti.

Magic: ManaStrike, ilk defa oynanması da dahil olmak üzere, ilk kez 14-17 Kasım 2019 tarihleri arasında Güney Kore’nin Busan kentinde gerçekleşecek bu yılki G-Star Fuarı’nda tanıtılacak.