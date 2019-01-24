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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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eSpor
24.01.2019 - 10:24, Son Güncelleme:

Netmarble dünyanın en büyük 5 mobil oyun firmasından biri oldu

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Netmarble dünyanın en büyük 5 mobil oyun firmasından biri oldu

Netmarble Corp. mobil arama firması App Annie'nin son raporuna göre, 2018'de iOS ve Google Play'de, toplam küresel tüketici harcaması dalında en büyük 5 şirket arasına girdi. Netmarble, sırasıyla Tencent, NetEase, Activision Blizzard ve BANDAI NAMCO'nun yanında yerini aldı.

Netmarble ayrıca, ABD’de 6., Kanada’da 6., İngiltere 4., Fransa’da 5., Kore’de 2., Hong Kong’ta 1., Singapur’da 1., Tayland’ta 2. ve Endonezya’da 2. dâhil olmak üzere 21 ülkede mobil oyun kategorisindeki sıralamalarda ilk 10 içerisinde yer aldı.

Netmarble'ın kataloğunda, 2018 yılında büyük başarı gösteren kilit markalar arasında, görülmemiş görsellere ve devasa bir büyüklüğe sahip olan ve Unreal Engine 4'ün sınırlarını zorlayan mobil MMORPG oyunu Lineage 2 Revolution ile heyecan dolu savaşlar için süper kahraman ve süper kötü adamlardan oluşan görkemli bir takım oluşturulmasına olanak sağlayan Netmarble’ın satın aldığı oyun stüdyosu Kabam'ın yayınladığı dövüş oyunu Marvel Contest of Champions da var.

Kore popüler kültürünü mobil oyunlarla buluşturan BTS World, dünyanın en ünlü dövüş oyunlarından birini temel alan bir aksiyon RPG oyunu The King of Fighters All Star ve orijinal strateji kart oyunu Magic: The Gathering'in sağlam marka adını kullanan Project M dâhil olmak üzere, yakın zamanda piyasaya sürülecek heyecan verici birçok yeni oyun ile Netmarble 2019'da da başarılı bir yıl geçirecek gibi görünüyor.

Ayrıca Netmarble, Asya'da büyük başarı yakalayan masa oyununun devamı niteliğindeki "Rich Wars"ı dünya piyasasına ve ünlü manga adlarına dayanan "Yokai Watch: Medal Wars" ve "The Seven Deadly Sins" adlı oyunlarını da Japonya piyasaya sürecek.

 

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