Netmarble dünyanın en büyük 5 mobil oyun firmasından biri oldu

Netmarble ayrıca, ABD’de 6., Kanada’da 6., İngiltere 4., Fransa’da 5., Kore’de 2., Hong Kong’ta 1., Singapur’da 1., Tayland’ta 2. ve Endonezya’da 2. dâhil olmak üzere 21 ülkede mobil oyun kategorisindeki sıralamalarda ilk 10 içerisinde yer aldı.

Netmarble'ın kataloğunda, 2018 yılında büyük başarı gösteren kilit markalar arasında, görülmemiş görsellere ve devasa bir büyüklüğe sahip olan ve Unreal Engine 4'ün sınırlarını zorlayan mobil MMORPG oyunu Lineage 2 Revolution ile heyecan dolu savaşlar için süper kahraman ve süper kötü adamlardan oluşan görkemli bir takım oluşturulmasına olanak sağlayan Netmarble’ın satın aldığı oyun stüdyosu Kabam'ın yayınladığı dövüş oyunu Marvel Contest of Champions da var.

Kore popüler kültürünü mobil oyunlarla buluşturan BTS World, dünyanın en ünlü dövüş oyunlarından birini temel alan bir aksiyon RPG oyunu The King of Fighters All Star ve orijinal strateji kart oyunu Magic: The Gathering'in sağlam marka adını kullanan Project M dâhil olmak üzere, yakın zamanda piyasaya sürülecek heyecan verici birçok yeni oyun ile Netmarble 2019'da da başarılı bir yıl geçirecek gibi görünüyor.

Ayrıca Netmarble, Asya'da büyük başarı yakalayan masa oyununun devamı niteliğindeki "Rich Wars"ı dünya piyasasına ve ünlü manga adlarına dayanan "Yokai Watch: Medal Wars" ve "The Seven Deadly Sins" adlı oyunlarını da Japonya piyasaya sürecek.