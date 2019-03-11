Nereden nereye! Manisaspor...
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta borçları yüzünden 15 puanı silinen, transfer yasağını açamayınca elinde yalnız altyapı oyuncuları kalan Manisaspor, sezonun bitimine haftalar kala havlu atmak üzere. Bir döneme damga vuran takım, Süper Lig'de forma giymiş birçok oyuncuyu Türk futboluna sunmuştu.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta borçları yüzünden 15 puanı silinen, transfer yasağını açamayınca elinde yalnız altyapı oyuncuları kalan Manisaspor, sezonun bitimine haftalar kala havlu atmak üzere.
Grupta Eyüpspor deplasmanından da 7-2'lik mağlubiyetle dönen eksi 3 puanlı siyah-beyazlılar, bitime 8 hafta kala Niğde Anadolu'yu mağlup eden düşme hattının tek basamak üzerindeki Bayrampaşa'nın 23 puan gerisine düştü. Umutlarını aylar önce yitiren Manisaspor, pazar günü taraftarı önünde konuk edeceği Ankara Demirspor'u yenemediği takdirde matematiksel olarak 3'üncü Lig'e düşüşünü erken ilan edecek.
Bayrampaşa'nın haftayı galibiyetle kapatması durumunda Manisaspor'a kazanmak da yetmeyecek.
İşte dönemin efsane kadrosu:
Hakan Balta - Bülent Ataman - Johanna - Meduna
Selçuk İnan - Arda Turan - Caner Erkin - Serkan Dökme - Zelenka - Holosko
Teknik Direktör: Ersun Yanal
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