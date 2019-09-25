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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Sabah
25.09.2019 - 10:20, Son Güncelleme:

Nereden nereye! Henry Onyekuru...

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Son 2 sezonda kanatlarda rüzgâr gibi esen Galatasaray bu sezon ise kayıp. Bruma 2016-17'de 11 gol-9 asist, Rodrigues 2017-18'de 10 gol-10 asist yaptı. Onyekuru da geçtiğimiz sezon 18 gol-4 asistle Aslan'ı sırtladı ama bu sezon kanatlardan ses yok.

Süper Lig'de 5 maçta bekleneni veremeyen Galatasaray, başta Onyekuru olmak üzere geçtiğimiz sezonlardaki kanat oyuncularını arıyor.

Bruma, Rodrigues ve Onyekuru gibi hem genç hem hızlı kanat oyuncuları ile üst üste 2 şampiyonluk kazanan sarı-kırmızılılar bu sezon ise eski hızını kaybetti. Bruma, 2016- 17 sezonunda 11 gol-9 asist, Rodrigues 2017-18 sezonunda 10 gol-10 asist, Onyekuru geçen sezon 18 gol-4 asistlik katkıları ile skor yükünü omuzlarken bu üçlünün boşluğu dolmadı. Hücumda Babel ve Belhanda 2'şer, Falcao ve Adem 1'er kez ağları sarsarken, orta sahadan gole tek katkı Seri'den geldi.

Türk Telekom Stadyumu’nda 11. Dev Derbi
Türk Telekom Stadyumu’nda 11. Dev Derbi

ASLAN 1-0'DA TIKANIP KALIYOR

Geçtiğimiz 2 sezonda rakip savunmanın arkasına sarkan, hızlı hücumlara çıkan Galatasaray bu karakterini unuturken Konya ve Yeni Malatya maçlarında 1-0 öne geçmesine rağmen farkı açamamanın bedelini ikişer puan kaybederek ödedi. Kanat rotasyonunda adı geçen Emre Mor da henüz skora etki edemedi.

SON 3 SEZONUN EN KÖTÜSÜ

Bu sezon Süper Lig'de 5 maçta 6 gol atabilen Galatasaray, geçen sezon aynı süreçte 14 gol atıp liderlik koltuğuna oturmuştu. Sarıkırmızılılar 2017-18 sezonunda ise 5 haftada 13 golle yine zirvedeydi.

Nereden nereye Henry Onyekuru...


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