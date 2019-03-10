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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik
10.03.2019 - 09:32, Son Güncelleme:

Nerede bu taraftar? Başakşehir'e şok...

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Nerede bu taraftar? Başakşehir'e şok...

2014'ten bu yana istikrarlı görüntüsüyle dikkat çeken Başakşehir şampiyonluğa çok yaklaşmasına rağmen boş tribünlere oynuyor! Turuncu-Lacivertliler, zirve yolunda oynanan kritik Fenerbahçe maçında bile tribünleri doldurmadı.

Başakşehir ismi ile 2014’ten bu yana Süper Lig’de mücadele eden Turuncu-Lacivertliler, yeni yapılanmanın ardından her sezon ligi Avrupa potasında bitirdi.

2016-17 sezonunda şampiyon Beşiktaş’ın 4 puan gerisinde ligi 2. sırada tamamlayan Başakşehir, şampiyonluğa ilk kez bu sezon bu kadar yaklaştı.

İstikrarlı başarıların ardından Turuncu- Lacivertli taraftarların sayısı her geçen gün artsa da bu durum tribünlere pek yansımadı.

Başakşehir emin adımlarla şampiyonluğa yürümesine ve Fenerbahçe ile çok kritik bir maça çıkmasına rağmen dün Fatih Terim Stadyumu dolmadı. 17 bin kişilik stadyumda büyük boşluklar dikkat çekti.

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