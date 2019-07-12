Nemanja Djurisic, Beşiktaş Sompo Japan'da!
Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, Karadağlı basketbolcu Nemanja Djurisic'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre 2019-2020 sezonu öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, 27 yaşındaki Djurisic ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Uzun forvet pozisyonunda görev yapan 2,03 metre boyundaki basketbolcu geride kalan sezonda Belçika ekibi Oostende'de forma giydi.
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