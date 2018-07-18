Nemanja Bjelica Avrupa’ya Dönüyor!
Nemanja BJelica, üç yıllık NBA kariyerini noktalıyor…
Minnesota Timberwolves tarafından sınırsız serbest oyuncu yapılmasının ardından Philadelphia 76ers‘tan teklif alan Nemanja Bjelica, bir yıllık sözleşme üzerinde anlaşmaya varmıştı.
Bjelica, 76ers’tan bir yıllık sözleşme teklifi almış olsa da aklında uzun vadeli bir sözleşme planı vardı ve bu düşünce de yıldız oyuncuya Avrupa’ya dönme kapısını açtı.
ESPN’den Adrian Wojnarowski’nin haberine göre Nemanja Bjelica, gelecek sezon Avrupa’da olacağını, prensip anlaşmasına vardığı Philadelphia 76ers‘a iletti.
Nemanja Bjelica’nın sözleşme yükünü karşılayabilecek fazla sayıda Avrupa ekibi bulunmasa da Sırp yıldız ile sözleşme ihtimali dahi EuroLeague devlerini cezbedecektir. (Eurohoops)
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