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Negredo'ya dev teklif! 9 milyon Euro...

Beşiktaşlı Alvaro Negredo için Çin kulüpleri sıraya girmeye başladı.

Hürriyet Haber
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Cenk Tosun'u rekor ücrete İngiltere'ye satan, birçok oyuncusu için de teklif alan Beşiktaş'ta Alvaro Negredo ya da kanca atıldı. İlk devrenin sonuna doğru performansını artıran İspanyol yıldıza Çin kulüplerinin ilgilisi giderek büyüyor. Geçtiğimiz günlerde İspanyol golcü için 7 milyon Euro'luk teklif geldiği öne sürülmüştü. Alınan son bilgilere göre bu rakam; 9 milyon Euro'ya yükselmiş durumda.

Fakat Cenk Tosun'u İ Everton'a satan yönetimin Negredo'yu da kaybetmek istemediği belirtiliyor. (Takvim)

 

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