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'Negredo'nun suçu ne! Önüne kağıdı koydular...'

Spor yazarı ve yorumcusu Mehmet Demirkol, Ntv Spor’da yayınlanan Spor Servisi programında gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

Hürriyet Haber
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Demirkol’un yaptığı değerlendirmeler şu şekilde:

- Galatasaray'da Liseli başkana tahammül daha fazladır. Ancak futbol takımı başarısızsa isterse lisenin kurucusu olsun.

- Galatasaray'da 10 numara olmak kolay değil. Belhanda'ya 10 numara ağır bir yük. 8 numaraya evrilmesi lazım.

- Tudor 3'lü savunmadan vazgeçmeli. Bu oyuncu düzeninde orta sahadan bir kişiyi eksiltmiş oluyor.

- Beşiktaş'ta Negredo 3 maç üst üste 90 dakika oynayamadı. Çünkü Cenk hak etti ve formayı aldı.

- Beşiktaş'ta Negredo'nun oyuna girdiği dakikalarda genelde Beşiktaş'ın oyun içinde iyi olmadığı bölümlerdi.

- Alvaro Negredo '35 tane atarım' demedi. Röportajında önüne kağıt uzatıldı, '35 tane atar mısın?' dediler. Negredo o zaman 'atarım' dedi. (Fanatik)

Mehmet Demirkol
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