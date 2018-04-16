Negredo'nun şaşırtan istatistiği! Sadece Holosko...
Beşiktaş'ın sezon başında transfer ettiği Alvaro Negredo tüm resmi maçlarda 14 gol atabildi. İspanyol oyuncu son 10 sezon baz alındığında birçok ismin gerisinde kaldı.
Beşiktaş’ın gol umudu Negredo son 10 sezonda sadece Holosko’yu geçebildi. Siyah-Beyazlı takımda 2008-09 sezonundan bu yana golcüler arasında yapılan değerlendirmede İspanyol futbolcu gerilerde kaldı. 4 milyon 350 bin euroluk maaş ile Pepe’den sonra en çok kazanan ikinci Kartal olan Negredo, performans olarak bunun karşılığını veremedi.
HOLOSKO 12 GOL ATABİLDİ
Lig, kupa ve Avrupa’da 40 resmi maça çıkan Negredo rakip fileleri 14 kez havalandırabildi. Böylece 32 yaşındaki futbolcunun attığı her gol 310 bin euroya (Yaklaşık 1 milyon 570 bin Türk Lirası) geldi. Kartal’ın son 5 yılına bakıldığında Negredo en başarısız santrfor oldu. Tecrübeli oyuncu son 10 sezonda ise sadece 34 maçta 12 golü bulunan Filip Holosko’dan daha iyi bir performans ortaya koydu.
EN GOLCÜ İSİM GOMEZ OLDU
Son 10 yılda en yüksek gol sayısına ulaşan isim 2015-16 sezonunda 41 maçta 28 golle Mario Gomez oldu. Maç başına gol sayısına bakıldığı da Negredo son sırada yer aldı. İspanyol oyuncu maç başına 0.35 gol atarken, Holosko da 0.35 ile aynı performansı ortaya koydu. En çok gol atan isim olan Gomez, maç başına 0.68’lik oranla bu istatistikte de zirvede yer aldı. Onu 0.61 ile Demba Ba izledi. (Star)
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