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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
16.04.2018 - 14:09, Son Güncelleme:

Negredo'nun şaşırtan istatistiği! Sadece Holosko...

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Negredo'nun şaşırtan istatistiği! Sadece Holosko...

Beşiktaş'ın sezon başında transfer ettiği Alvaro Negredo tüm resmi maçlarda 14 gol atabildi. İspanyol oyuncu son 10 sezon baz alındığında birçok ismin gerisinde kaldı.

Beşiktaş’ın gol umudu Negredo son 10 sezonda sadece Holosko’yu geçebildi. Siyah-Beyazlı takımda 2008-09 sezonundan bu yana golcüler arasında yapılan değerlendirmede İspanyol futbolcu gerilerde kaldı. 4 milyon 350 bin euroluk maaş ile Pepe’den sonra en çok kazanan ikinci Kartal olan Negredo, performans olarak bunun karşılığını veremedi.

HOLOSKO 12 GOL ATABİLDİ

Lig, kupa ve Avrupa’da 40 resmi maça çıkan Negredo rakip fileleri 14 kez havalandırabildi. Böylece 32 yaşındaki futbolcunun attığı her gol 310 bin euroya (Yaklaşık 1 milyon 570 bin Türk Lirası) geldi. Kartal’ın son 5 yılına bakıldığında Negredo en başarısız santrfor oldu. Tecrübeli oyuncu son 10 sezonda ise sadece 34 maçta 12 golü bulunan Filip Holosko’dan daha iyi bir performans ortaya koydu.

EN GOLCÜ İSİM GOMEZ OLDU

Son 10 yılda en yüksek gol sayısına ulaşan isim 2015-16 sezonunda 41 maçta 28 golle Mario Gomez oldu. Maç başına gol sayısına bakıldığı da Negredo son sırada yer aldı. İspanyol oyuncu maç başına 0.35 gol atarken, Holosko da 0.35 ile aynı performansı ortaya koydu. En çok gol atan isim olan Gomez, maç başına 0.68’lik oranla bu istatistikte de zirvede yer aldı. Onu 0.61 ile Demba Ba izledi. (Star)

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