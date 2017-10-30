Negredo'nun attığı o gol! Beşiktaş...

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Alanyaspor galibiyetinden çok Negredo'nun attığı gole sevindi. Gol atamadığı için eleştirilen Negredo'nun attığı bu galibiyet golüyle kendisine geleceğine inandığını söyleyen Orman, "O gol bizi şampiyon yapacak. Negredo'nun gollerine devam edeceğime inanıyorum" dedi.

​ŞİMDİKİ HEDEFİMİZ MONACO

Aldıkları galibiyetle ligde yeni bir sayfa açtıklarını vurgulayan Fikret Orman, "Şampiyonluğun en güçlü adayı olduğumuzu gösterdik. Şimdi hedefimiz Monaco ile oynayacağımız maç" ifadesini kullandı.

​LİGDE HİÇBİR MAÇ KOLAY DEĞİL

Ligde bundan sonra her şeyin olabileceğine dikkat çeken Orman, "Kolay maç yok. Alanya maçında puan kaybetseydik çok üzülürdüm. Özellikle 2. yarıda kurduğumuz baskıyla galibiyeti hak ettik. Takımı kutluyorum" dedi. (Takvim)