Negredo transferinde flaş gelişme! Anlaşma tamam...
Siyah- Beyazlılar’ın, deneyimli isimle yolları ayırma konusunda anlaştığı kaydedildi.
Geçen sezonun başında Valencia’dan transfer edilen Alvaro Negredo, Beşiktaş'ta ortaya koyduğu futbolla beklenenin altında bir görüntü sergilemişti. Satış listesine konan 32 yaşındaki futbolcu, 4.3 milyon Euro’luk maaşı sebebiyle ayrılmak istemediğini yönetime iletmişti.
ROTA ÇİN
Konuyla ilgili olarak tecrübeli ismin menaceriyle son bir görüşme yapan Siyah- Beyazlılar’ın, deneyimli isimle yolları ayırma konusunda anlaştığı kaydedildi. Deneyimli ismin, Çin Ligi ekipleriyle temas halinde olduğu belirtildi. (Fanatik)
En popüler Dünya Kupası bahislerini incelemek için buraya tıklayın!
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle