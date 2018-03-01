Negredo kupada var! Yine attı...
Alvaro Negredo, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe karşısında da bir gol atmayı başardı.
İspanyol oyuncu bu sezon Ziraat Türkiye Kupasında en çok gol atan oyuncular arasında yer aldı
Negredo bu sezon kupada 5 maça çıkarken toplam 7 gol atmayı başardı. İspanyol oyuncu dört golü Manisaspor, bir golü Gençlerbirliği, bir golü Osmanlıspor ve bir golü Fenerbahçe karşısında buldu. Negredo tüm sezon boyunca resmi maçlarda 13 gole ulaştı. (Ajansspor)
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