Negredo İstanbul'a geldi!

Tecrübeli futbolcuya Beşiktaş Kulübü yöneticileri Umut Güner ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu eşlik etti. Atatürk Havalimanı'nda siyah-beyazlı taraftarların coşkulu tezahüratlarıyla karşıladığı Negredo, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakırken, Beşiktaş atkısıyla poz verdi. Yarın sabah sağlık kontrolünden geçecek Alvaro Negredo, saat 12.00'de Vodafone Park'ta gerçekleştirilecek törenle resmi sözleşmeye imza atacak.

Önemli bir kariyere sahip

Profesyonel kariyerine ülkesinin Rayo Vallecano takımında başlayan tecrübeli futbolcu, 2005'te Real Madrid'in rezerve takımına geçti. Burada 65 maçta 22 gol atan Alvaro Negredo, Real Madrid'in A takımınına geçme şansı bulamadı ve 2007'de Almeira'ya transfer oldu. Almeira'daki başarılı performansı sonrası bir başka İspanya temsilcisi Sevilla'nın kadrosuna 2009'da transfer oldu. Sevilla'da hem istikrarı yakalayan hem de kupa sevinci yaşayan Negredo, 2013'te İngiltere'nin Manchester City takımına geçti. 2014-2015 sezonunu Valencia'da kiralık olarak geçiren İspanyol futbolcu, bir sonraki sezon bonservisiyle bu kulübün kadrosunda yer aldı.

Negredo, kiralık olarak başka takımlarda oynamaktan Valencia'da da kurtulamadı ve geçen sezon İngiltere'nin Middlesbrough ekibine kiralandı. Kariyerindeki en iyi dönemini 2012-2013'te Sevilla formasıyla İspanya 1. Ligi'nde 25 gol atarak yaşayan Negredo, 2016-2017'de ise Premier Lig'de 9 gol kaydetti.

4 kez kupa sevinci yaşadı

Kariyeri boyunca farklı takımlarda oynamak zorunda kalan Negredo, 4 kez kupa sevinci yaşadı.

Futbol kariyerinde ilk kupa sevincini 2009-2010 sezonunda Sevilla'nın Kral Kupası'nı almasıyla yaşayan Negredo, en önemli başarıyı 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı alan İspanya kadrosunda yer alarak gerçekleştirdi.

Negredo, 2013-2014'te İngiltere'de Premier Lig şampiyonu olan Manchester City formasıyla 9 gole imza attı. İspanyol oyuncu aynı sezonda İngiltere Lig Kupası'nı kazanan Manchester City'e bu organizasyonda 6 gol kazandırdı.

ALVARO NEGREDO KİMDİR?

Alvaro Negredo, 20 Ağustos 1985 tarihinde İspanya'nın Madrid kentinde dünyaya geldi. Tıpkı diğer iki abisi gibi futbola merak salan Alvaro, kariyerine İspanya'nın köklü kulüplerinden Rayo Vallecano'nun altyapısında başladı.



2005 yılında Rayo Vallecano'dan Real Madrid'in yedek takımına bonservissiz olarak transfer olan Alvaro Negredo, 2 yıl sonra 3 Milyon Euro bonservis bedeli ile Almeria kulübüne transfer oldu. Negredo'nun Almeria'daki bu yükselişi, Sevilla tarafından fark edildi ve 2009 yılında, 2 yıl sonra 15 Milyon Euro gibi bir bedelle Sevilla kadrosuna dahil edildi.



Transfer olduğu her takımda elinden gelenin en iyisini yapmaya çabalayan Alvaro Negredo, Sevilla'daki başarısının ardından, yeni bir yapılanma içerisinde olan İngiliz Manchester City takımına 25 Milyon Euro gibi bir bedelle transfer oldu.



İngiliz ekibinde 1 yıl top koşturduktan sonra, ertesi yıl Valencia'ya bir yıl kiralanan Negredo, İspanyol kulübü tarafından 2015 yılında 28 Milyon Euro'ya transfer edildi.



Valencia'da geçirdiği bir yılın ardından 2016 yılında yeniden İngiltere'ye kiralanan yıldız oyuncu, Middlesbrough'ta bir yıl geçirdikten sonra yeniden kulübü Valencia'ya döndü.



1,86 boyunda sol ayağına hakim olan Alvaro Negredo, santrafor mevkisinde forma giymektedir.