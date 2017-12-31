Negredo için şok sözler... 'Beşiktaş'ın golcüsü değil!'



BEŞİKTAŞ’IN efsaneleri arasında yer alan Oktay Derelioğlu, gündemi sarsacak açıklamalarda bulundu. Süper Lig’in falına bakan Derelioğlu, Siyah-Beyazlılar’ın yaşadığı durgunluğa değindi.

İşte Derelioğlu'nun yaptığı o açıklamalar;

BU SEZON ŞAMPİYONLUK ADAYI ÇOK

"Süper Lig bu sene çok çetin geçiyor. Çünkü bakıldığında altıncı ile lider arasında sadece 6 puanlık bir fark var. O yüzden kimin ne yapacağı önemli. İkinci yarıdaki hamleler, kadrosuna katacağı oyuncular, psikolojik anlamda kim daha iyiyse sezon sonu o şampiyon olacak. Medipol Başakşehir’in şampiyon olmama durumu var mı? Bence yok. Bir bakarsınız şampiyon oluverir. Oyuncu kaliteleri üst düzeyde… Trabzonspor 6. durumda onun bile şampiyonluk şansı var. O yüzden ikinci yarıdaki maçlar çok önemli…

ŞU AN FAVORİM YOK

Benim favorim bakıldığında sezon başı olsaydı Beşiktaş derdi. Ama şu anda Beşiktaş favorim değil. Açıkçası net favori veremiyorum. Ama şunun biliyorum ki Başakşehir takımı geçen sene olduğu gibi ligin sonuna kadar şampiyonluğu kovalayacak.

LİGE ADAPTE OLAMADILAR

Beşiktaş, bu sene maalesef ligde adaptasyonu bir türlü sağlayamadı. Nedenini Şampiyonlar Ligi maçlarına bağlamıyorum. Bugün eğer dünya takımı iseniz, çok önemli bir takımsanız, orada başka futbol, burada başka futbol ben kabul etmiyorum. Bir nedeni var ama ne olduğunu çözemedik. Ancak ligdeki bu performansın nedeni Şampiyonlar Ligi olamaz…

ÇEYREK FİNAL İÇİN ŞANS %49

Bayern Münih büyük bir takım ve oldukça iyi bir kadroya sahipler… Kağıt üzerinde favori gözükebilir ancak oynamadan hiçbir maç kazanılmaz. Ben Beşiktaş’ın tur şansını %49 olarak görüyorum. Öyle düşünüyorum. Deplasmandaki maçtan alınacak avantajlı bir skor tur için çok önemli olacak.

BEN TALİSCA’CIYIM

Bu sezon Talisca ile Oğuzhan’ın performansları çok tartışılıyor. İkisi de kaliteli oyuncular ancak bana kim daha önce derseniz ben Talisca’cıyım. (gülüyor)

CENK HEMEN SATILSIN

Gazetelerde okuyorum. Everton, Cenk için 20 milyon euro vermiş. Ancak Beşiktaş vermemiş. Bence bu kocaman bir yalan. Ben inanmıyorum hiçbir hata yapar. Cenk için 15 milyon euro verirlerse de hemen satsınlar. Çünkü Cenk şu an kariyerinin zirvesinde… Bundan sonra Cenk düşüşe geçer… Bir oyuncuyu isteyeni varken satacaksın. Nitekim şu anda da satıldı… Miktar konuşuluyor ancak net nedir bilmiyorum. Satılması bence çok doğru bir karar.

KARTAL’IN SEVİYESİNDE DEĞİL

Negredo eski Sevilla’daki, Manchester City’deki Negredo değil. İspanya’da İngiltere’de izlediğim Negredo değil. Tabi sakatlıktan geldi. Tabi bunlar hep maliyetli oyuncular. Baktığımızda Beşiktaş geçen senelerde Mario Gomez, Demba Ba, Aboubakar da olduğu gibi bu sene forvet hattında tutturamadı. O yüzden Negredo iyi değil. Beşiktaş’ın seviyesinde bir golcü değil. Almak hataydı bence.

VİDA’NIN TOSİC’TEN FARKI YOK

Tosiç mi? Vida mı? desen bana ben ikisini de ayıramam. Mesela Tosic daha çok verimli şu an. Pepe’yle muhteşem bir uyum yakaladı. Vida çok özelliği olan bir oyuncu değil. Mücadeleci işte havadan iyi. Ancak Tosic de aynı şekilde iyi. Ama benim için o mevkideki oyuncu iyi oyun kurmalı. Ayağı çok iyi olmalı. Vida’nın ayağı iyimi? Bence değil. Vida boşuna alındı. Daha iyi bir isim alınabilirdi belki…

FATİH TERİM TARTIŞILMAZ

Fatih Hoca Galatasaray’a çok şey verir. Bence Fatih Hoca’yı konuşmanın bile anlamı yok. Fatih Hoca kendisini ispatlamış bir insan. Fatih Hoca, her zaman takıma hava getirir. Kredisi de en yüksek hocalardan biridir. Galatasaray’ı farklı bir kimliğe bürüyeceğine ben eminim… Galatasaray ikinci yarıda Fatih Hoca’yla birlikte güzel sonuçlar alabilir. (Güneş)