Negredo etkilendi! Süper Lig...

Beşiktaş'ın sezon başında Valencia'dan transfer ettiği Negredo son dönemde formayı Cenk Tosun'dan almayı başardı. Son Sivasspor maçına da ilk 11'de başlayan İspanyol golcü devre arasında oyundan alınmış ve bu durum şaşkınlık yaratmıştı.
Negredo, Süper Lig'in kalitesinden etkilenmiş!
Radio Marca'ya konuşan Negredo, Süper Lig'in kalitesi karşısında şaşkınlığını gizleyememiş: "Buraya gelirken ligin kalitesiyle ilgiliyle şüphelerim vardı ama gerçek şu ki buradaki seviyeden keyif alıyorum. Bu deneyimi yaşadığım için minnettarım. Buradaki futbol daha tutkulu. Bunu anlamanız için o sahaya çıkmalısınız. Bütün stadyum inanılmaz gürültülü."
Bu sezon 25 maçta görev alan 32 yaşındaki oyuncu 9 gol 3 asistlik bir performans sergiledi. (Ajansspor)