« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Spor Haberleri >Futbol>Negredo etkilendi! Süper Lig...

Negredo etkilendi! Süper Lig...

Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Alvaro Negredo, İspanyol Radio Marca'ya verdiği röportajda Süper Ligi değerlendirdi.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

Beşiktaş'ın sezon başında Valencia'dan transfer ettiği Negredo son dönemde formayı Cenk Tosun'dan almayı başardı. Son Sivasspor maçına da ilk 11'de başlayan İspanyol golcü devre arasında oyundan alınmış ve bu durum şaşkınlık yaratmıştı.

Negredo, Süper Lig'in kalitesinden etkilenmiş!

Radio Marca'ya konuşan Negredo, Süper Lig'in kalitesi karşısında şaşkınlığını gizleyememiş: "Buraya gelirken ligin kalitesiyle ilgiliyle şüphelerim vardı ama gerçek şu ki buradaki seviyeden keyif alıyorum. Bu deneyimi yaşadığım için minnettarım. Buradaki futbol daha tutkulu. Bunu anlamanız için o sahaya çıkmalısınız. Bütün stadyum inanılmaz gürültülü."

Bu sezon 25 maçta görev alan 32 yaşındaki oyuncu 9 gol 3 asistlik bir performans sergiledi. (Ajansspor)

Spor

CANLI SKOR CEBİNDE!

Cep telefonunuza Spor Arena uygulamasını gönderelim.

SMS GÖNDERİLDİ!

Cihazınıza özel bağlantı linki sms ile gönderildi. Lütfen smslerinize bakınız.
TEKRAR GÖNDER
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL HABERLERİ
BASKETBOL HABERLERİ
VOLEYBOL HABERLERİ