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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
24.09.2018 - 17:00, Son Güncelleme:

Negredo bombası! Ezeli rakibe kiralık olarak...

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Negredo bombası! Ezeli rakibe kiralık olarak...

Eren Derdiyok'a alternatif bir golcü arayan Galatasaray, Beşiktaş'tan Al Nasr'a giden İspanyol golcü Alvaro Negredo'yu kiralamak istiyor.

Türkiye'de transfer sezonunun kapanmasının ardından Al-Nasr'ın yolunu tutan Alvaro Negredo tekrar Süper Lig'e dönebilir. A Spor'un haberine göre Eren Derdiyok'a alternatif bir golcü arayan Galatasaray, İspanyol golcüyü kiralamak istiyor.

GOLCÜ TRANSERİ YAPAMAMIŞTI
Yaz döneminde birçok golcüyle ilgilenen sarı kırmızılı ekip, FFP nedeniyle hücum hattına takviye yapamamıştı. 3-0 kaybedilen Akhisarspor maçında da Eren Derdiyok maça yedek kulübesinde başlarken ileri uçta Henry Onyekuru görev almıştı.

2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAMIŞTI
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ekibi Al Nasr, Beşiktaş'tan Negredo'yu transfer etmişti. Al Nasr Kulübünden yapılan açıklamada, 33 yaşındaki Negredo ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyurulmuştu. Açıklamada, tecrübeli futbolcunun yeni takımında 11 numaralı formayı giyeceği belirtilmişti.

18 GOL ATMIŞTI
Negredo, 2017-2018 sezonu başında transfer olduğu Beşiktaş'ta 48 resmi maça çıkmış ve 18 gol atmıştı. (İnternetspor)

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