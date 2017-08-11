Negredo 35 golden fazlasını istiyor

Siyah Beyazlı ekibin Valencia'dan transfer ettiği Alvaro Negredo, verdiği röportajda hedeflerini ve transfer sürecini değerlendirdi.

Siyah beyazlı kulüpten teklif ilk geldiğinde kabul ettiğini, ancak kulübü ile ilgili sürecin uzadığını söyleyen Negredo "Buraya gelmek için kararlıydım ve sonuçta çok parlak bir transfer sürecinden sonra buradayım" dedi.

Yıldız oyuncu, Beşiktaş'ın özel bir kulüp olduğunu söylerken "Bu ailenin bir parçası olmak ve bu kulübü daha da büyütmek için buradayım" diye konuştu.

"35 golden fazla atmak istiyorum"

Gol hedefi için de konuşan Alvaro Negredo, "Bana daha önce de böyle bir soru geldi ve bir kağıda 35 gol yazıldı. Ben de 'Tabi ki imzalarım dedim' ama kimse bunun garantisini veremez. Atmak istediğim rakam bunun da üzerinde. Bu konuda doyumsuzum" şeklinde konuştu.

Beşiktaş'ın bir başka yıldızı Pepe hakkında da konuşan Negredo, "Onunla birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Çok iyi ve çok güçlü bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

"Taraftarların mesajları çok etkili oldu"

'Come to Beşiktaş' akımını da değerlendiren Negredo "Bu kadar etkili olacağını beklemiyordum. Gelmeden önce de sosyal medya hesaplarım kilitlendi. Ama istenmek çok güzel. Beni ne kadar çok istediklerini gösterdiler" dedi.

Negredo, İspanya Milli Takımı'na geri dönmek istediğini söylerken "İspanya'da çok güçlü bir jenerasyon yakaladı. Alttan gelen çok yetenekli gençler var. Milli takımda oynama eğer gidebilirsem bunda Beşiktaş'ın payı çok olacaktır." diye konuştu. (beIN SPORTS)