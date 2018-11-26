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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
26.11.2018 - 10:52, Son Güncelleme:

Nefesleri kestiler! İşte o rakamlar...

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Nefesleri kestiler! İşte o rakamlar...

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'un sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 yendiği karşılaşma son yılların en heyecanlı karşılaşmalarından biri oldu.

Medical Park Stadı'nda Trabzonspor'un 3 puanla ayrıldığı karşılaşmada, özellikle ev sahibi ekibin oynadığı futbol beğeni topladı. Yüksek tempoda geçen maçta birçok gol pozisyonu yaşandı.

Karşılaşmanın en dikkati çeken istatistiği ise iki takımın toplam 37 şut çekmesi oldu. Fenerbahçe kalesine toplam 26 şut gönderen Trabzonsporlu futbolcular, bunların 8'inde isabet buldu. Kaleyi sık sık yoklayan bordo-mavililer bu şutların 14'ünü ceza sahası dışından, 12'sini ise ceza sahasının içine girerek çekti.

Fenerbahçe ise 11 kez bordo-mavili kaleyi yoklayarak gol aradı. Fenerbahçe, ceza sahası dışından 6, içinden ise 5 şut kaleye gönderdi. Sarı-lacivertliler, bu şutların ise sadece 3'ünde kaleyi bulabildi.

Trabzonspor 14 net pozisyona girdi

Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında maç boyunca 14 net pozisyona girdi. Maçın başından sonuna rakip kalede etkili olan bordo-mavililer, çok net gol pozisyonlarını değerlendiremedi. Fenerbahçe kalesinde 14 kez önemli gol şansı yakalayan Trabzonspor, sarı-lacivertlilerin file bekçisi Harun Tekin'i sadece Filip Novak ve Jose Sosa'yla geçebildi.

Fenerbahçe ise Trabzonspor kalesinde etkili olmakta maç boyunca zorlandı. Sarı-lacivertliler 4 kez gole yaklaştığı maçta Michael Frey'le bir gol bulabildi.

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3 top direkten döndü

Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasında 3 top direkten döndü.

Bordo-mavili takım ilk yarıda Yusuf Yazıcı ve ikinci devrede de Abdülkadir Ömür'le gole çok yaklaşmasına rağmen üst direği geçemedi. Fenerbahçe ise maçın son anlarında Frey'in şutuyla beraberlik golüne yaklaştı. İsviçreli futbolcunun şutunda kaleci Uğurcan'ın müdahale ettiği top, üst direğe çarparak oyun alanına geldi.

Kaleciler performansıyla dikkati çekti

Karşılaşmada kaleciler yaptıkları kurtarışlarla maça damga vurdu. Özellikle Fenerbahçe kalecisi Harun Tekin, yaptığı kurtarışlarla takımının farklı bir yenilgi almasını engelledi.

Maçın 26. dakikasında Hugo Rodallega'nın penaltı atışını kurtaran Harun, karşılaşma boyunca Trabzonspor'un 6 net pozisyonunda gole izin vermedi.

Kalesinde maç boyu çok büyük tehlikeler görmemesine rağmen Trabzonspor'un 22 yaşındaki kalecisi Uğurcan Çakır ise takımının galibiyetinde pay sahibi oldu. Maçın 87. dakikasında Trabzonspor 2-1 üstünken Fenerbahçe'de Frey'in çektiği sert şutta Uğurcan, topa geçit vermedi. Uğurcan'ın kurtardığı top daha sonra üst direğe çarptı. Meşin yuvarlağı son anda tokatlayarak filelere gitmesini engelleyen Uğurcan, takımının üstün oynadığı maçta puan kaybetmesine engel olarak kalesinde güven verdi.

Topa Trabzonspor hakim

Karşılaşmada topla oynamada Trabzonspor, rakibine üstünlük kurdu. Maç boyunca 440 isabetli pas yapan bordo-mavililer, yüzde 55 topla oynama başarısı gösterdi. Fenerbahçe ise yaptığı 362 pasla topa maç boyunca yüzde 45 sahip oldu.

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Trabzon'da galibiyet coşkusu!Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Trabzonspor’da büyük sevinç vardı. Maçın bitiş düdüğünün ardından taraftarlar şehrin en işlek yerlerinden olan Atatürk Alanını doldurarak galibiyet sevincini meşaleler eşliğinde kolbastı oynayarak kutlarken, araçlar da yol boyunca korna çalarak taraftarlara destek verdi.
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