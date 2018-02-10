Nefesleri kesen maç Galatasaray'ın!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Voleybol Nefesleri kesen maç Galatasaray'ın!
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Sıradaki Haber: VakıfBank'ın rakibi Dinamo Moskova

Voleybol
A.A
10.02.2018 - 20:28, Son Güncelleme:

Nefesleri kesen maç Galatasaray'ın!

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Voleybol Efeler Ligi'nin 19. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, sahasında 2-0 geriye düştüğü maçta İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.

Salon: Galatasaray Park
Hakemler: Serdar Nişancıoğlu, Ramazan Çevik
Galatasaray HDI Sigorta: Yasin Aydın, Emin Gök, Okello, Achrem, Todorov, Hüseyin Koç (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Ufuk Minici, Doğukan Ulu, Boğaçhan Zambak, Ertuğrul Gazi Metin)
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Burak Güngör, Berkan Eryüz , Kadir Cin, Tuia, İbrahim Emet, Murat Yenipazar (Nuri Şahin, Demirhan Durul, Serhat Coşkun, Caner Pekşen)
Setler: 20-25, 19-25, 25-19, 26-24, 15-11
Süre: 123 dakika (24, 22, 26, 32, 19)

Maça iyi başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, teknik molayı 12-7 önde geçti. Burak Güngör'ün etkili ataklarıyla skor üreten konuk takım, seti 25-20 kazandı.

İkinci sette etkili servisler atan turuncu-lacivertli ekip, teknik molaya 12-7 önde girdi. Üstünlüğünü sürdüren İstanbul Büyükşehir Belediyespor, seti 25-19 kazandı skorda 2-0'lık üstünlük kurdu.

Üçüncü set karşılıklı sayılarla sürerken İstanbul Büyükşehir Belediyespor, teknik molaya 12-9 önde girmesine rağmen Galatasaray HDI Sigorta skoru 14-14'te eşitledi. Sarı-kırmızılı ekip, Yasin Aydın ve Okello'nun ürettiği sayılarla seti 25-19 üstün tamamladı.

Dördüncü set iki takımın da karşılıklı sayılarıyla başladı. Teknik molayı konuk takım 12-9 önde geçti. Ancak üstünlüğü ele geçiren Galatasaray HDI Sigorta, skoru 24-24'te eşitledi. Sarı-kırmızılılar, seti de 26-24 kazanarak skoru 2-2'ye getirdi. Son sete etkili servis atarak başlayan ev sahibi takım, çekişmeli geçen seti 15-11, maçı da 3-2 kazandı.

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