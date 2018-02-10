Nefesleri kesen maç Galatasaray'ın!
Voleybol Efeler Ligi'nin 19. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, sahasında 2-0 geriye düştüğü maçta İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.
Salon: Galatasaray Park
Hakemler: Serdar Nişancıoğlu, Ramazan Çevik
Galatasaray HDI Sigorta: Yasin Aydın, Emin Gök, Okello, Achrem, Todorov, Hüseyin Koç (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Ufuk Minici, Doğukan Ulu, Boğaçhan Zambak, Ertuğrul Gazi Metin)
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Burak Güngör, Berkan Eryüz , Kadir Cin, Tuia, İbrahim Emet, Murat Yenipazar (Nuri Şahin, Demirhan Durul, Serhat Coşkun, Caner Pekşen)
Setler: 20-25, 19-25, 25-19, 26-24, 15-11
Süre: 123 dakika (24, 22, 26, 32, 19)
Maça iyi başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, teknik molayı 12-7 önde geçti. Burak Güngör'ün etkili ataklarıyla skor üreten konuk takım, seti 25-20 kazandı.
İkinci sette etkili servisler atan turuncu-lacivertli ekip, teknik molaya 12-7 önde girdi. Üstünlüğünü sürdüren İstanbul Büyükşehir Belediyespor, seti 25-19 kazandı skorda 2-0'lık üstünlük kurdu.
Üçüncü set karşılıklı sayılarla sürerken İstanbul Büyükşehir Belediyespor, teknik molaya 12-9 önde girmesine rağmen Galatasaray HDI Sigorta skoru 14-14'te eşitledi. Sarı-kırmızılı ekip, Yasin Aydın ve Okello'nun ürettiği sayılarla seti 25-19 üstün tamamladı.
Dördüncü set iki takımın da karşılıklı sayılarıyla başladı. Teknik molayı konuk takım 12-9 önde geçti. Ancak üstünlüğü ele geçiren Galatasaray HDI Sigorta, skoru 24-24'te eşitledi. Sarı-kırmızılılar, seti de 26-24 kazanarak skoru 2-2'ye getirdi. Son sete etkili servis atarak başlayan ev sahibi takım, çekişmeli geçen seti 15-11, maçı da 3-2 kazandı.
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