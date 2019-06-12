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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
12.06.2019 - 16:13, Son Güncelleme:

Nefesler tutuldu, tüm dünya bu maçı bekliyor! iddaa'nın favorisi...

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Nefesler tutuldu, tüm dünya bu maçı bekliyor! iddaa'nın favorisi...

Toronto Raptors evinde işi bitiremedi ve serinin altıncı maçı için Oracle Arena'ya gideceğiz. Nefesler tutuldu, tüm dünya bu maçı bekliyor! İşte detaylar...

GOLDEN STATE - TORONTO

- Kevin Durant'ın yokluğunun yoğun şekilde hissedildiği üçüncü ve dördüncü maçları Oracle Arena'da kazanan Toronto Raptors, seriyi Scotiabank Arena'da bitirme şansına sahipti ama olmadı! Altıncı maça gidiyoruz...

- Risk alıp formayı sırtına geçiren Durant, 11 dakikada 11 sayı attı ama belki de 12 senelik kariyerini çöpe attı. Sakatlığının iyileşme süresinin 1 yılı bulabileceği konuşuluyor.

- Durant'in gidişi sonrası gözler "Splash Brothers" üzerinde olacak. Üst üste sahasında iki maç kaybeden Golden State Warriors, 5 maç sonunda 32.4 sayı ortalamasıyla oynayan Stephen Curry ve 4 maçı 25 sayı ortalama ile geçen Klay Thomspon'a kalmış durumda...

- Eline geçen seriyi bitirme, şampiyonluğu elde etme şansını berbat dış atış yüzdesiyle geri iten Raptors ise, Durant'in olmamasını bir kez daha avantaja çevirme peşinde olacak.

- Son maçta altı isimden çift haneli sayı katkısı aldılar ama Danny Green ve Pascal Siakam 0/8 üç sayı denemesi ile maçı bitirdi.

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Nefesler tutuldu, tüm dünya bu maçı bekliyor iddaanın favorisi...

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Git gide hikayesi enteresanlaşan bir final serisi deneyimliyoruz.

Warriors'ta dönüşü hasretle beklenen Kevin Durant, beşinci maçta parkeye çıktı ve 3/3 üç sayılık atış yüzdesiyle 11 dakikada 11 sayı kaydedip soyunma odasının yolunu tuttu.

Bu 11 sayılık katkı -belki de- Golden State Warriors'ın peş peşe üçüncü NBA şampiyonluğunu getirecek detaylardan bir tanesi olarak anılacak. Ya da tam tersi, serinin akıbetinde değişiklik sağlayamamış ve sadece Durant'in kariyerini bitirmiş bir 11 dakika olarak hatırlanacak...

Altıncı randevu özeline dönersek, taslak açısından serinin dördüncü buluşması ile benzer bir 48 dakika bekleyenler olabilir; ancak denklem içerisine mental faktörler ve momentum etkisi sokulunca ortaya çıkan ürünün ev sahibi lehine olma olasılığı azımsanmayacak kadar yüksek seviyede diye düşünüyorum.

Raptors açısından seriyi bitirme baskısı kesinlikle negatif bir olgu, ki beşinci karşılaşmanın son bölümünde etkileri görüldü. Bu faktörün dışında, Warriors'ın Oakland'da maç dahi kazanamadığı bir final serisi büyük sürpriz olur.

Stephen Curry ve arkadaşları kendi taraftarı önünde peş peşe üçüncü kez kaybetmeyecektir. Bu doğrultuda şampiyonun karar maçında belli olmasını bekliyorum.

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