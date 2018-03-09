Nefesler kesildi! Espor'da müthiş pazar

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

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Haberler eSpor HaberleriNefesler kesildi! Espor'da müthiş pazar
eSpor Nefesler kesildi! Espor'da müthiş pazar
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Sıradaki Haber:Espor dünyası İstanbul’da bir araya geldi! İşte müthiş festivale damga vuranlar...

eSpor
09.03.2018 - 20:50, Son Güncelleme:

Nefesler kesildi! Espor'da müthiş pazar

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Yapı Kredi Play E-Spor Arena Oyun ve Dijital Yaşam Festivali hafta sonu Hilton Convention & Exhibition Center’da başladı. Turnuva heyecanı başladı. Etkinlikten canlı yayınlarımız sizlerle...

BİLGİ YARIŞMASI

Dora ‘Stratera’ Özsoy ve Uğur ‘Glandal’ Ülger sahneye çıktı. Seyirciler arasından şanslı isimlerle LoL bilgi yarışması yapıyorlar

Yarışma sırasında 5 kişi BAUSupermassive forması 5 kişi de N11’den hediye çekleri kazandı.

TURNUVADA İLK ELENEN

Turnuva tüm hızıyla devam ederken ilk elenen takım Şemsi Paşa Pasajında Şemsiyeler oldu 

İlk kez Hürriyet Gazetesi ve Spor Arena bünyesinde ana medyada yer alan E-Spor, yine bir ilki aynı markanın çatısı altında gerçekleştiriyor. Bugün başlayan festivalin ilk gün heyecanı saat 20.00’ye kadar sürecek. Tüm dünyayı peşinden sürükleyen League of Legends turnuvasıyla sevenlerine merhaba diyen festivalde, E-Spor dünyasından birbirinden ünlü isimler, yayıncılar, fenomenler, takımlar ve E-Spor dünyasının 'En'leri sizlerle buluşuyor.

Nefesler kesildi Esporda müthiş pazar

E-Spor ve dijital oyun severleri iki gün sürecek bir organizasyonla bir araya getiren Yapı Kredi Play E-Spor Arena Oyun ve Dijital Yaşam Festivali büyük ilgi gördü.

Hilton İstanbul Convention&Exhibition Center'da düzenlenen etkinlik tüm dünyayı peşinden sürükleyen fenomen oyunları ve oyuncuları bir araya getirdi. 

Spor Arena jürisi ve katılımcıların oylarıyla “Teknosa Oyunun Büyükleri” de ödüllerine kavuştu. Riot Games Türkiye Ülke Müdürü Bora Koçyiğit, BAUSuperMassive Takım Sahibi Hakan Baş, Space Soldiers Takım Sahibi Bünyamin Aydın, Spor Arena Espor Yazarı Koray Durkal ve Hürriyet Gazetesi Spor Müdürü Mehmet Arslan’ın jüri olduğu yarışmada halk oylaması ve jürinin kararıyla ‘en iyiler’ belirlendi. Yarışmada seçilen ‘Oyunun Büyükleri’ ise şu şekilde oldu:
Yılın Oyun Trailer’ı: Call of Duty
Yılın Oyun Müziği: League of Legends
Yılın Oyun Cosplay’i: Mirai (Miray Songün)
Yılın Çıkış Yapan Oyunu: PlayerUnknown's Battlegrounds - PubG
Yılın E-Spor Karşılaşması: Fenerbahçe 1907-BauSupermassive (2018 TBF Finali)
Yılın Youtuber’ı: Easter Games TV
Yılın Twitch Yayıncısı: Jahrein
Yılın Spor Sunucusu: Kaan Kural
Yılın E-Sporcusu: Xantares
Yılın PubG Oyuncusu: Mithrain (Team Bosphorus)
Yılın LoL Oyuncusu: Thaldrin (Fenerbahçe 1907)
Yılın E-Spor Takımı: Fenerbahçe 1907
Jüri Özel Ödülü: Cem Bölükbaşı (G2).


Nefesler kesildi Esporda müthiş pazar

Emre Tilev anlatacak goller yağacak

Festivalin ikinci günü Player Unknown’s Battlegrounds heyecanına sahne olacak. Birbirinden farklı takımlar en iyi olmak için yarışırken ilerleyen saatlerde coşku daha da artacak. FIFA Ligi’nin çok özel iki oyuncusu Sergen Yalçın ve Emre Kayır’ın karşı karşıya geleceği maçı Emre Tilev anlatacak.

Nefesler kesildi Esporda müthiş pazar

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