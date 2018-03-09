Nefesler kesildi! Espor'da müthiş pazar
Yapı Kredi Play E-Spor Arena Oyun ve Dijital Yaşam Festivali hafta sonu Hilton Convention & Exhibition Center’da başladı. Turnuva heyecanı başladı. Etkinlikten canlı yayınlarımız sizlerle...
BİLGİ YARIŞMASI
Dora ‘Stratera’ Özsoy ve Uğur ‘Glandal’ Ülger sahneye çıktı. Seyirciler arasından şanslı isimlerle LoL bilgi yarışması yapıyorlar
Yarışma sırasında 5 kişi BAUSupermassive forması 5 kişi de N11’den hediye çekleri kazandı.
TURNUVADA İLK ELENEN
Turnuva tüm hızıyla devam ederken ilk elenen takım Şemsi Paşa Pasajında Şemsiyeler oldu
İlk kez Hürriyet Gazetesi ve Spor Arena bünyesinde ana medyada yer alan E-Spor, yine bir ilki aynı markanın çatısı altında gerçekleştiriyor. Bugün başlayan festivalin ilk gün heyecanı saat 20.00’ye kadar sürecek. Tüm dünyayı peşinden sürükleyen League of Legends turnuvasıyla sevenlerine merhaba diyen festivalde, E-Spor dünyasından birbirinden ünlü isimler, yayıncılar, fenomenler, takımlar ve E-Spor dünyasının 'En'leri sizlerle buluşuyor.
E-Spor ve dijital oyun severleri iki gün sürecek bir organizasyonla bir araya getiren Yapı Kredi Play E-Spor Arena Oyun ve Dijital Yaşam Festivali büyük ilgi gördü.
Hilton İstanbul Convention&Exhibition Center'da düzenlenen etkinlik tüm dünyayı peşinden sürükleyen fenomen oyunları ve oyuncuları bir araya getirdi.
Spor Arena jürisi ve katılımcıların oylarıyla “Teknosa Oyunun Büyükleri” de ödüllerine kavuştu. Riot Games Türkiye Ülke Müdürü Bora Koçyiğit, BAUSuperMassive Takım Sahibi Hakan Baş, Space Soldiers Takım Sahibi Bünyamin Aydın, Spor Arena Espor Yazarı Koray Durkal ve Hürriyet Gazetesi Spor Müdürü Mehmet Arslan’ın jüri olduğu yarışmada halk oylaması ve jürinin kararıyla ‘en iyiler’ belirlendi. Yarışmada seçilen ‘Oyunun Büyükleri’ ise şu şekilde oldu:
Yılın Oyun Trailer’ı: Call of Duty
Yılın Oyun Müziği: League of Legends
Yılın Oyun Cosplay’i: Mirai (Miray Songün)
Yılın Çıkış Yapan Oyunu: PlayerUnknown's Battlegrounds - PubG
Yılın E-Spor Karşılaşması: Fenerbahçe 1907-BauSupermassive (2018 TBF Finali)
Yılın Youtuber’ı: Easter Games TV
Yılın Twitch Yayıncısı: Jahrein
Yılın Spor Sunucusu: Kaan Kural
Yılın E-Sporcusu: Xantares
Yılın PubG Oyuncusu: Mithrain (Team Bosphorus)
Yılın LoL Oyuncusu: Thaldrin (Fenerbahçe 1907)
Yılın E-Spor Takımı: Fenerbahçe 1907
Jüri Özel Ödülü: Cem Bölükbaşı (G2).
Emre Tilev anlatacak goller yağacak
Festivalin ikinci günü Player Unknown’s Battlegrounds heyecanına sahne olacak. Birbirinden farklı takımlar en iyi olmak için yarışırken ilerleyen saatlerde coşku daha da artacak. FIFA Ligi’nin çok özel iki oyuncusu Sergen Yalçın ve Emre Kayır’ın karşı karşıya geleceği maçı Emre Tilev anlatacak.
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