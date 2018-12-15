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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
DHA
15.12.2018 - 18:52, Son Güncelleme:

Nefes kesen düello Konya'nın! Paşa'yı dize getirdiler...

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Nefes kesen düello Konya'nın! Paşa'yı dize getirdiler...

Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında Atiker Konyaspor, sahasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti.

STAT: Konya Büyükşehir Belediye
HAKEMLER: Bülent Yıldırım (xx), Serkan Çimen (xx), Yusuf Bozdoğan (xx)
ATİKER KONYASPOR: Serkan Kırıntılı (xxx) - Skubic (xxx), Diagne (xx), Uğur Demirok (x)(Dk.21 Filipovic xx) Opanasenko (xx), Volkan Fındıklı (xx), Amir Hadziahmetovic (xx), Ömer Ali Şahiner (xx), Traore (xx)(Dk.76 Yatabare x), Milosevic (x)(Dk.41 Fofana xx), Jahovic (xxx)
KASIMPAŞA: Ramazan (xx) - Popov (xxx), Veysel(xx), Ben Youssef (xx), Veigneau (xx), Josue Sa (xx), Sadiku (xx), Eduok (xx)(Dk.65 Koita x), Tarkan Serbest (xx)(Dk.65 Hakan Demir x), Trezeguet (xx), Diagne (xxx)
GOLLER: Dk. 47 ve 74 Jahovic, Dk. 82 Fofana (Atiker Konyaspor) - Dk.69 ve 72 Diagne (Kasımpaşa)
SARI KARTLAR: Diagne, Filipovic (Atiker Konyaspor ) - Tarkan Serbest, Ben Youssef, Veigneau, Popov, Hakan Demir, Koita (Kasımpaşa)

3'üncü dakikada Diagne'nin kafa pasında ceza sahası içerisine hareketlenen Trezeguet'in bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
5'inci dakikada sağ kanattan Skubic'in ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Milosevic'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
12'nci dakikada Diagne'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Tarkan Serbest'ın vuruşunda, kaleci Serkan topu güçlükle çeldi. Pozisyonun devamında defanstan dönen topu önünde bulan Trezeguet'in vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.
34'üncü dakikada Opanasenko'nun pasında ceza sahası içerisinde oluşan karambolde topu önünde bulan Jahovic'in dönerek vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
35'inci dakikada Veigneau'nun ortasında ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Eduok'un plase vuruşunda, kaleci Serkan topu güçlükle kurtardı.
47'nci dakikada Atiker Konyaspor öne geçti. Amir Hadziahmetovic'in pasında kaleci Ramazan'ı geçen Jahovic, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0
51'inci dakikada Popov'un sağ kanattan ortasında ceza sahası içerisinde iyi yükselen Trezeguet'un kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.
60'ıncı dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Trezeguet'in plase vuruşunda, top kaleci Serkan'da kaldı.
64'üncü dakikada Tarkan Serbest'in ceza sahası dışından sert şutunda, top kaleci Serkan'da kaldı.
69'uncu dakikada skora denge geldi. Popov'un ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Trezeguet, topu Diagne'ye indirdi. Diagne'nin şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1
72'nci dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Popov'un ortasında ceza sahası içerisinde topa iyi yükselen Diagne'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2
74'üncü dakikada Skubic'in pasında altıpas içerisinde topla buluşan Jahovic'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2
82'nci dakikada Ömer Ali Şahiner'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde topla buluşan Volkan Fındıklı topu Jahovic'e indirdi. Jahovic'in şutunda savunmaya çarpan top Fofana'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-2
Karşılaşma, Atiker Konyaspor'un 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.

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