Necip Uysal'dan flaş tercih! Kosova Milli Takımı...
Kosova basını, Beşiktaş'ın 28 yaşındaki oyuncusu Necip Uysal'ın, Kosova Milli Takımı'nda oynamayı kabul ettiğini yazdı.
Kosovan Football'ın haberine göre Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal Kosova Milli Takım'ında oynamak istiyor. Uysal'ın avukatının ise gerekli evrakları hazırlamaya başladığı iddia edildi.
Aile kökeninin Kosova'ya dayandığı deneyimli oyuncu, Kosova Milli Takımı'nın teklifini kabul etmemşti.
28 yaşındaki orta saha oyuncusu 1 kez Türkiye A Milli Takım formasını giydi.
Necip Uysal'ın doğum günü kutlamasından görüntüler
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