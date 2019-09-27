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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.09.2019 - 22:29, Son Güncelleme:

Necati Er'den üç adım atlamada tarihi başarı

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Necati Er'den üç adım atlamada tarihi başarı

Dünya Atletizm Şampiyonası'nın ilk gününde milli atlet Necati Er, erkekler üç adım atlamada finale yükselerek tarihi bir başarı elde etti.

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen şampiyonanın ilk günündeki eleme yarışmalarında, erkekler üç adım atlamada Necati Er, üçüncü ve son hakkında elde ettiği 16,87 metre ile serisinde 6. oldu. Bu dereceyle 22 yaşındaki sporcu, finalde yarışma hakkı elde etti.

Necati Er, Türkiye atletizm tarihinde dünya şampiyonalarında üç adım atlamada finale kalan ilk atlet oldu.

Avrupa 23 yaş altı şampiyonu milli sporcu, yarışmanın ardından Türkiye Atletizm Federasyonunun internet sitesine yaptığı açıklamada, saha içi koşullarının dışarıyla kıyaslandığında gayet iyi olduğunu ve herhangi bir problem yaşamadığını belirtti.

Necati Er, "Finalde işim daha kolay olacak. Önemli olan finale yükselebilmekti, zor olan bölümü geçtim. Finale kalamayacağımı düşünmüyordum, yoksa neden buraya geleyim ki?" ifadelerini kullandı.

12 sporcunun mücadele edeceği erkekler üç adım atlama finali, 29 Eylül Pazar günü TSİ 21.45'te gerçekleştirilecek.

- İki milli sporcu elendi

Şampiyonanın ilk gününde kadınlar 3 bin metre su engelli elemelerinde piste çıkan milli atletler Özlem Kaya ve Tuğba Güvenç, elendi.
Özlem Kaya, 9.48.08'lik derecesiyle yer aldığı birinci seride 13'üncü, Tuğba Güvenç ise 10.13.79'luk derecesiyle ikinci seride 15. oldu. 

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