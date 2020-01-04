Ne yaptın Wayne Rooney? 'Sakal ektirmiş...'

Phillip Cocu'nun çalıştırdığı Derby County ile oyuncu / antrenör olarak anlaşan Wayne Rooney, ilk maçında futboluyla değil sakallarıyla gündem oldu.

Derby'nin Barnsley'i yendiği maça ilk 11'de başlayan ve ilk maçında asist yapan Rooney, gür saçlarıyla şaşırttı.

''KENDİSİNE SAKAL EKTİRMİŞ''

İngiliz taraftarlar ise Rooney'in yeni imajı konusunda ilginç paylaşımlarda bulundular. Sosyal medyada paylaşımlar yapan taraftarlar, ''Rooney sakal ektirmiş'', ''Rooney'in yanaklarını boyamışlar'' ve ''Kendisine photoshop yaptırmış'' gibi yorumlarda bulundu.

İşte Wayne Rooney'in ilk maçı...

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