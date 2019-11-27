Ne yaptın Talisca! 10 oldu...
Beşiktaş'ın eski yıldızı Talisca durmuyor. Transfer döneminin gözde ismi bir kez daha fileleri sarstı.
Beşiktaş'ın eski oyuncusu Anderson Talisca, Guangzhou Evergrande formasıyla fırtınalar estiriyor...
Takımının Hebei China Fortune ile oynadığı maçta sahne alan Brezilyalı oyuncu Çin Süper Ligi'nde bu sezon 10. golüne imza attı. Sol kanattan yapılan ortada topu göğsüyle kontrol ettikten sonra topu filelerle buluşturdu.
Geçen sezon da 16 gole imzasını atan Talisca'nın ismi transfer dönemi öncesi dört büyüklerle anılıyor.
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