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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Spor Arena / DHA
08.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Ne yaptın Suat Kaya! 8 oldu...

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Ne yaptın Suat Kaya! 8 oldu...

Suat Kaya'nın çalıştırdığı Menemen Belediyespor, bitime haftalar kala hayal kırıklığı yaşattı. Üst üste iki hafta kaybeden Menemen, bu maçlarda toplam 8 gol yiyerek kalan haftalar öncesi kötü sinyal verdi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'taki zirve mücadelesinde Manisa Büyükşehir Belediyespor, lider Menemen Belediyespor'u 5-1'lik skorla farklı mağlup etti.

Suat Kaya'nın öğrencileri üst üste kaybettiği iki maçta kalesinde toplam 8 gol gördü. Menemen, takipçileri Tuzlaspor ve Karagümrük'ün puan kaybetmesiyle aradaki 4 puanlık farkı korudu ancak kalan haftalar için korkuttu.

Mümin Özkasap Tesisleri'ndeki mücadeleyi 35 ve 87. dakikalarda Sinan, 49. dakikada Cem, 82. dakikada Erhan ve 84. dakikada İsmail Haktan'ın golleriyle kazanan Manisa temsilcisi ise son 4 hafta öncesi lider rakibiyle arasındaki farkı 6 puana indirdi.

Alberk'in 41. dakikada kırmızı kart görmesiyle maçın büyük bölümünü 10 kişiyle oynayan Menemen'in tek sayısı ise 37. dakikada Veli'den geldi. Hafta içinde evinde Etimesgut Belediyespor'a 3-2 yenildikten sonra Manisa BŞB'ye de deplasmanda kaybederek ağır yara alan Menemen Belediyespor, bu mağlubiyetlere rağmen son 4 haftaya 61 puanla en yakın rakibi Tuzlaspor'un 4 puan önünde girdi.

MAÇIN ÖYKÜSÜ

35. dakikada ev sahibi öne geçti. İsmail Haktan'ın sağ kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Erhan'ın pasıyla ceza sahası içine giren Sinan'ın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

37. dakikada skor eşitlendi. Menemen Belediyespor'dan Alberk'in sol kanattan ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Semih'in kafa vuruşunda kaleci Ersel topu çeldi, dönen topu direk dibinde Veli tamamladı: 1-1.

41. dakikada Menemen Belediyespor'da Alberk ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

İlk yarı 1-1 bitti.

49. dakikada ev sahibi yeniden öne geçti. Cem'in ara pasına ceza sahasında içinde İsmail Haktan'ın sert şutunu kaleci Amir çeldi, pozisyonun devamında Cem kaleciyi avladı: 2-1.

82. dakikada Manisa Büyükşehir Belediyespor farkı 2'ye çıkardı. Umut'un pasında topla buluşan Erhan'ın sert şutunda top ağlara gitti: 3-1.

84. dakikada Onur'un sağ kanattan verdiği pasla ceza sahasına giren İsmail Haktan'ın plase vuruşu gol oldu: 4-1.

87.dakikada Zafer'in sağ kanattan verdiği pasla buluşan Sinan, düzgün bir vuruşla skoru ilan etti: 5-1.

STAT: Mümin Özkasap
HAKEMLER: Özgüç Türkalp (xx), Oğuz Terzi (xx), Emrah Ünal (xx)MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Ersel (xx) - Emir (xxx), Onur (xx), Umut Kaya (xxx), Ufukhan (xxx), Cem (xxx) (Dk. 77 Fatih xx), Mehmet Yılmaz (xxx) (Dk. 54 Zafer Şensoy xx), Oğuzhan (xxx), Erhan (xxx), İsmail Haktan (xxx), Sinan (xxxx) (Dk. 88 Mehmet Uysal)
MENEMEN BELEDİYESPOR: Amir (x) - Semih (xx) (Dk. 78 Umut x), Alberk (x), Veli (xx), Talha (x), Murat (xx), Taşkın (xx), Mahmut (xx) (Dk. 46 Ercan x), Mustafa Şen (xx), Okan (x), Ali (x) (Dk. 58 Hüseyin x)
GOLLER: Dk. 35 ve Dk. 87 Sinan, Dk. 49 Cem, Dk. 82 Erhan, Dk. 84 İsmail Haktan (Manisa BŞB), Dk. 37 Veli (Menemen Bld)
SARI KARTLAR: Alberk, Veli (Menemen Bld), Sinan, Cem, Oğuzhan (Manisa BŞB)KIRMIZI KART: DK. 41 Alberk (Menemen Bld)

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