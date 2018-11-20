Ne yaptın sen Neustadter! Yok artık...
Sarı lacivertli takımın Rus stoperi eleştirileri boşa çıkardı.
Fenerbahçe'nin Rus stoperi Neustadter ligde ve Avrupa kupalarındaki tüm maçlarda ilk 11'de oynayarak sarı lacivertli takımın vazgeçilmezi oldu.
Rus stoper ligde 12, Avrupa Ligi'nde 4, Şampiyonlar Ligi'nde 2 maç olmak üzere toplam 18 maçın hepsinde 90 dakika oynadı ve 1620 dakika sahada kaldı.
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Özetle Rus yıldız, sakatlanmadı, tüm maçlarda oynadı ve hiç oyundan çıkmadı... Böylece de Fenerbahçe'nin vazgeçilmezi oldu.
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