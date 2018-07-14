Ne yaptın Pulisic?
Hırvat olan Christian Pulisic'in milli takım olarak ABD'yi seçmesinin ardından Hırvatistan'ın finale çıkması, yıldız oyuncuyu yıktı.
Hırvatistan Milli Takımı'nın tarihte bir ilki başarıp Dünya Kupası'nda finale kalması, bir ismi fena halde üzdü: Christian Pulisic.
Hırvatistan ile Amerika Birleşik Devletleri arasında tercih yapma hakkı bulunan ve ABD Milli Takımı'nda oynama kararı alan Dortmund'lu oyuncu, ABD'nin uzun yıllar sonra Dünya Kupası'na gidememesine şahitlik etmek zorunda kalmıştı.
Hırvatların da finale kadar uzanması, Pulisic'in tercihini bir kez daha Hırvat basınının gündemine taşıdı.
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